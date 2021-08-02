В прозрачной блузке и без лифчика: Белла Хадид на прогулке в Нью-Йорке

В прозрачной блузке и без лифчика: Белла Хадид на прогулке в Нью-Йорке

24-летняя американская модель снова привлекла к себе внимание папарацци.

Пока ее старшая сестра Джиджи Хадид просит фотографов не показывать на снимках лицо ее дочери, Белла – наоборот, охотно привлекает к себе внимание.

Вчера в Нью-Йорке, в районе Трайбека, звезду снова запечатлели репортеры. Одета девушка была в костюм, состоящий из блузы, которая застегивалась на две маленькие пуговицы на груди и юбки. Лифчик надевать Белла не стала, а обула высокие кожаные сапоги – немного странный выбор для лета, но модели нравится.

Белла Хадид / Getty Images

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На лице у Беллы была черная защитная маска, волосы она собрала в пучок, и на шее было украшение в виде массивного креста. Также на плече висела объемная кожаная сумка.

В последний раз такой достаточно пикантный лук публика видела на Белле во время Каннского кинофестиваля. В платье с золотыми легкими на груди от бренда Schiaparelli Белла Хадид выглядела очень необычно.

Белла Хадид / Associated Press

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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