В прозрачной блузке и брюках-палаццо: Моника Беллуччи в изысканном образе пришла на показ Elie Saab

58-летняя итальянская актриса в образе total black побывала на фэшн-шоу в Париже.

Моника Беллуччи посетила показ бренда Elie Saab, состоявшегося в рамках Парижской недели моды.

Для своего образа актриса выбрала любимый черный цвет. На ней была прозрачная блузка, расшитая черными камнями, с галстуком-бантом и штаны-палаццо. На плечи она накинула классическое пальто с вышивкой черными нитями.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

Аутфит Моника дополнила черной сумочкой на золотой цепочке, украшенной камнями.

Волосы Беллуччи распустили, надели на глаза круглые очки, а губы накрасили бежевым блеском. У нее был изысканный лук с ноткой сексуальности.

На фэшн-шоу пришла также Ева Лонгория, которая вместе с Моникой сидела в первом ряду показа. Ева была одета в светлый короткий костюм.

Моника Беллуччи и Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, Беллуччи в черном платье с декольте в форме сердца посетила вечеринку Carita — Maison De Beaute.

Читайте также: