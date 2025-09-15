- Дата публикации
В прозрачной блузке и кожаных кюлотах: Аманда Холден продемонстрировала красивый осенний образ
54-летняя британская радиоведущая ежедневно тщательно продумывает свой аутфит.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне возле своей работы - студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Знаменитость продемонстрировала стильный осенний аутфит. На Аманде была черная прозрачная блузка в белую полоску свободного силуэта, которую она спереди заправила в черные кожаные кюлоты.
Лук Холден дополнила черным бюстгальтером, черной вместительной сумкой и черными кожаными туфлями-лодочками.
Радиоведущая сделала укладку с мягкими локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, шею - золотыми цепочками, а на руке было кольцо с камнями.
