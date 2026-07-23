ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

В прозрачной блузке и кожаных мини-шортах: 60-летняя Шанайя Твейн произвела фурор невероятным видом на шоу

Канадская певица находится в отличной физической форме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Шэна Твейн

Шэна Твейн / © Getty Images

Шанайя Твейн стала гостьей популярного американского шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Артистка не только пообщалась с ведущим, но и вышла на сцену, где выступила вместе с музыкантами.

Для выхода перед зрителями Шанайя выбрала эффектный образ. Она надела прозрачную оливковую блузку, расшитую камнями и блестящими аппликациями, которую сочетала с кожаными мини-шортами того же оттенка. Наряд звезда дополнила высокими замшевыми сапогами-гармошкой карамельного цвета на каблуках.

Шэна Твейн / © Getty Images

Шэна Твейн / © Getty Images

Твейн сделала объемную прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. Руки она украсила золотыми браслетами и кольцами.

В свои 60 лет певица выглядит просто потрясающе: она продемонстрировала стройную подтянутую фигуру, красивую сияющую улыбку и огромный заряд энергии на сцене.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie