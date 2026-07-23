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- Шоу-бизнес
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В прозрачной блузке и кожаных мини-шортах: 60-летняя Шанайя Твейн произвела фурор невероятным видом на шоу
Канадская певица находится в отличной физической форме.
Шанайя Твейн стала гостьей популярного американского шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Артистка не только пообщалась с ведущим, но и вышла на сцену, где выступила вместе с музыкантами.
Для выхода перед зрителями Шанайя выбрала эффектный образ. Она надела прозрачную оливковую блузку, расшитую камнями и блестящими аппликациями, которую сочетала с кожаными мини-шортами того же оттенка. Наряд звезда дополнила высокими замшевыми сапогами-гармошкой карамельного цвета на каблуках.
Твейн сделала объемную прическу с локонами и макияж с акцентом на глазах. Руки она украсила золотыми браслетами и кольцами.
В свои 60 лет певица выглядит просто потрясающе: она продемонстрировала стройную подтянутую фигуру, красивую сияющую улыбку и огромный заряд энергии на сцене.