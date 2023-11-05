В прозрачной блузке и кружевном бюстгальтере: Шарлиз Терон в сексуальном образе сходила на ивент

Шарлиз Терон посетила ужин красоты The Hollywood Reporter Beauty Dinner, организованный Instagram при поддержке Upneeq. Ивент состоялся в Западном Голливуде, штат Калифорния.

Для своего появления актриса выбрала сексуальный и романтичный одновременно образ. Она выглядела стройно и красиво.

На звезде была прозрачная блузка с черным передом, черный галстук с белой каймой и черный кружевной бюстгальтер. Верх Шарлиз скомбинировала с черной кожаной юбкой миди с перфорацией и накладными карманами и с серыми носками. Обута она была в серые босоножки с ремешками.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Терон собрала волосы в хвостик, сделала максимально естественный макияж, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом и камнями, а руку – браслетом.

Напомним, Шарлиз Терон приняла участие в Саммите благотворительности. Там она появилась в сером костюме и в белой водолазке.

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