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В прозрачной блузке и кружевном бюстгальтере: Шарлиз Терон в сексуальном образе сходила на ивент

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
13
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачной блузке и кружевном бюстгальтере: Шарлиз Терон в сексуальном образе сходила на ивент

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

48-летняя актриса выглядела стройно и эффектно.

Шарлиз Терон посетила ужин красоты The Hollywood Reporter Beauty Dinner, организованный Instagram при поддержке Upneeq. Ивент состоялся в Западном Голливуде, штат Калифорния.

Для своего появления актриса выбрала сексуальный и романтичный одновременно образ. Она выглядела стройно и красиво.

На звезде была прозрачная блузка с черным передом, черный галстук с белой каймой и черный кружевной бюстгальтер. Верх Шарлиз скомбинировала с черной кожаной юбкой миди с перфорацией и накладными карманами и с серыми носками. Обута она была в серые босоножки с ремешками.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Терон собрала волосы в хвостик, сделала максимально естественный макияж, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом и камнями, а руку – браслетом.

Напомним, Шарлиз Терон приняла участие в Саммите благотворительности. Там она появилась в сером костюме и в белой водолазке.

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Дата публикации
Просмотры
13
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