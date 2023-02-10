В прозрачной блузке и мини-шортах: провокационный лук модели из Саудовской Аравии

30-летняя модель Роз снова привлекла к себе внимание на улицах Нью-Йорка.

Папарацци подловили модель и инфлюэнсера из Саудовской Аравии Роз по дороге на вечеринку, организованную нидерландским брендом Viktor and Rolf по случаю выхода их нового аромата Flowerbomb.

Роз имела провокационный вид. На ней была черная прозрачная блузка в горошек с удлиненными рукавами и черный бюстгальтер под ней. Ее модель дополнила белым воротником и длинным белым галстуком-бантом.

Роз / Фото: Getty Images

Также она надела черные бархатные мини-шорты с завышенной талией, капроновые черные колготки и бархатные черные босоножки на шпильках. В руке Роз держала белую сумку.

Манекенщица сделала укладку, зачесав волосы назад, и насыщенный макияж с бордовой помадой. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами и бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, на другую вечеринку Роз одела короткое розовое платье с разрезом и обнаженными плечами, которое скомбинировало с розовыми босоножками.

К слову, Роз родилась в 1992 году в городе Медина, выросла в Эр-Рияде, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Она официально стала первой моделью из Саудовской Аравии, которая добилась международного успеха, работая с многочисленными известными брендами, в частности, Maybelline вместе с Джиджи Хадид. В 2019 году Роза снялась в рекламной кампании бельевого бренда Victoria's Secret для коллекции Pink.

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