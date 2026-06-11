В прозрачной блузке и мини-юбке: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо продемонстрировала смелый образ

Камила Морроне / © Getty Images

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Модель и актриса Камила Морроне попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, продемонстрировав эффектный total black look с пикантным акцентом.

Аргентинско-американская красавица, ранее встречавшаяся с Леонардо Ди Каприо, появилась на улицах мегаполиса в черной прозрачной блузке из легкой ткани, которая была расстегнута в зоне V-образного декольте. Сквозь ткань был виден бюстгальтер, что придало образу дерзости.

Камила Морроне / © Getty Images

Морроне сочетала блузку с черной мини-юбкой с завышенной талией и лаконичным кроем, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Благодаря монохромному исполнению образ выглядел элегантно и дорого, несмотря на свою откровенность. На ногах у нее были черные туфли с заостренным носком и золотистыми декоративными элементами.

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Из аксессуаров модель выбрала черные солнцезащитные очки и серьги-кольца. Камила оставила волосы распущенными, уложив их легкими волнами, а в макияже сделала акцент на нюдовой помаде.

Напомним, Камила Морроне в кружевном платье с откровенным декольте вышла на шоу.

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