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В прозрачной блузке и мини-юбке: Дилан Пенн на гала-ужине в Майами

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В прозрачной блузке и мини-юбке: Дилан Пенн на гала-ужине в Майами

Дилан Пенн / Getty Images

30-летняя дочь Шона Пенна и Робин Райт – Дилан Пенн – посетила ужин Chanel в Майами.

Дилан Пенн приехала на мероприятие в черной прозрачной блузе с пуговицами посередине, дополнив ее твидовой мини-юбкой от Chanel с бахромой на подоле. Обута Дилан была в черные босоножки на каблуках с открытыми носами, а в руках держала маленькую сумку тоже от Chanel на короткой ручке-цепочке.

Дилан Пенн / © Getty Images
Дилан Пенн / Getty Images

Актриса собрала светлые волосы в высокую прическу, сделала макияж в натуральных оттенках и надела маленькие серьги-кольца. Также несколько колец было у звезды на пальцах. Дилан выглядела очень элегантно и стильно.

На этом же вечере, отметим, появилась и модель Карли Клосс, которая тоже выбрала черный аутфит и обула босоножки на плоской подошве.

Карли Клосс / © Getty Images
Карли Клосс / Getty Images

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