ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

В прозрачной блузке и с роскошными украшениями: красивая Сальма Хайек сияла на красной дорожке премии

58-летняя актриса в красивом образе total black и золотых украшениях с бриллиантами появилась на светском мероприятии.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек посетила 11 церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия она выбрала элегантный образ. На ней был черный наряд, состоявший из длинной свободной юбки и прозрачной шифоновой блузки с пикантным вырезом, под которым на ней было черное боди. Одежду Сальма скомбинировала с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Особое внимание Хайек уделила украшениям: в ушах у нее были небольшие серьги-кольца, на шее – золотая цепочка с массивной подвеской в виде цветка с бриллиантами, сверху на манжетах были золотые браслеты – цепочка, широкая с цветком и в форме змеи. Среди колец было одно массивное с таким же цветком, как на шее.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Актриса сделала объемную укладку с локонами и природной сединой, макияж с красной помадой и нежный маникюр.

Напомним, Сальма Хайек опубликовала фотографию с концерта, на котором она с Сабриной Карпентер позировала в одинаковых футболках.

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie