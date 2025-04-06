В прозрачной блузке и с роскошными украшениями: красивая Сальма Хайек сияла на красной дорожке премии

Сальма Хайек / © Getty Images

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Сальма Хайек посетила 11 церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия она выбрала элегантный образ. На ней был черный наряд, состоявший из длинной свободной юбки и прозрачной шифоновой блузки с пикантным вырезом, под которым на ней было черное боди. Одежду Сальма скомбинировала с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.

Сальма Хайек / © Getty Images

Особое внимание Хайек уделила украшениям: в ушах у нее были небольшие серьги-кольца, на шее – золотая цепочка с массивной подвеской в виде цветка с бриллиантами, сверху на манжетах были золотые браслеты – цепочка, широкая с цветком и в форме змеи. Среди колец было одно массивное с таким же цветком, как на шее.

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Сальма Хайек / © Getty Images

Актриса сделала объемную укладку с локонами и природной сединой, макияж с красной помадой и нежный маникюр.

Напомним, Сальма Хайек опубликовала фотографию с концерта, на котором она с Сабриной Карпентер позировала в одинаковых футболках.