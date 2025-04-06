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- Шоу-бизнес
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В прозрачной блузке и с роскошными украшениями: красивая Сальма Хайек сияла на красной дорожке премии
58-летняя актриса в красивом образе total black и золотых украшениях с бриллиантами появилась на светском мероприятии.
Сальма Хайек посетила 11 церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.
Для мероприятия она выбрала элегантный образ. На ней был черный наряд, состоявший из длинной свободной юбки и прозрачной шифоновой блузки с пикантным вырезом, под которым на ней было черное боди. Одежду Сальма скомбинировала с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.
Особое внимание Хайек уделила украшениям: в ушах у нее были небольшие серьги-кольца, на шее – золотая цепочка с массивной подвеской в виде цветка с бриллиантами, сверху на манжетах были золотые браслеты – цепочка, широкая с цветком и в форме змеи. Среди колец было одно массивное с таким же цветком, как на шее.
Актриса сделала объемную укладку с локонами и природной сединой, макияж с красной помадой и нежный маникюр.
Напомним, Сальма Хайек опубликовала фотографию с концерта, на котором она с Сабриной Карпентер позировала в одинаковых футболках.