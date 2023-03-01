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В прозрачной блузке и с яркой сумкой: красивая 79-летняя Катрин Денев на показе Saint Laurent

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
682
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачной блузке и с яркой сумкой: красивая 79-летняя Катрин Денев на показе Saint Laurent

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Французская актриса побывала на Парижской неделе моды.

Катрин Денев посетила показ Модного дома Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Для фэшн-ивента актриса выбрала образ total black от этого бренда. На ней были бархатные брюки, элегантный жакет и прозрачная блузка с галстуком-бантом, сквозь которую было заметно белье с кружевом.

Катрин Денев / © Getty Images
Катрин Денев / Фото: Getty Images

Аутфит Денев дополнила черными замшевыми туфлями. Разбавила лук актриса ярким аксессуаром – желтой сумочкой.

Катрин сделала укладку, макияж с акцентом на глазах и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Напомним, Денев побывала на показе бренда AMI Alexandre Mattiussi в Париже. Там она предстала в пальто с леопардовым принтом, из-под которого выглядывали черный жакет и черные широкие брюки.

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Дата публикации
Просмотры
682
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