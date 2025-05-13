В прозрачной блузке и туфлях с помпонами: Деми Мур с младшей дочерью посетила гала-вечер

Таллула Уиллис и Деми Мур / © Getty Images

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Деми Мур посетила гала-вечер «Ночь равенства семей» на пирсе в Нью-Йорке. Там она появилась в сопровождении своей младшей дочери — Таллулы Уиллис.

На Деми было все черное: укороченный жакет, прозрачная блузка, бюстгальтер, галстук и широкие прямые брюки с высокой посадкой. Лук она дополнила черными перчатками без пальцев, черно-белыми туфлями, украшенными черными помпонами.

Таллула Уиллис и Деми Мур / © Getty Images

Волосы актриса уложила в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Уши украсила длинными серьгами с бриллиантами, а на руке было кольцо с большим бриллиантом.

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Таллула выбрала для своего появления черный жакет, белую рубашку, черный галстук и черные широкие брюки, скомбинированные с черными остроносыми балетками.

Девушка сделала прическу каре с кудрями, надела на лицо очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами с камнями, а руки - кольцами с камнями.

Напомним, Деми Мур на Met Gala одела экстравагантный наряд, который напоминал мужской галстук.