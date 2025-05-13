- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
В прозрачной блузке и туфлях с помпонами: Деми Мур с младшей дочерью посетила гала-вечер
Звездная мама с дочерью выбрали черные костюмы для своего выхода.
Деми Мур посетила гала-вечер «Ночь равенства семей» на пирсе в Нью-Йорке. Там она появилась в сопровождении своей младшей дочери — Таллулы Уиллис.
На Деми было все черное: укороченный жакет, прозрачная блузка, бюстгальтер, галстук и широкие прямые брюки с высокой посадкой. Лук она дополнила черными перчатками без пальцев, черно-белыми туфлями, украшенными черными помпонами.
Волосы актриса уложила в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и красный маникюр. Уши украсила длинными серьгами с бриллиантами, а на руке было кольцо с большим бриллиантом.
Таллула выбрала для своего появления черный жакет, белую рубашку, черный галстук и черные широкие брюки, скомбинированные с черными остроносыми балетками.
Девушка сделала прическу каре с кудрями, надела на лицо очки, уши украсила золотыми серьгами-кольцами с камнями, а руки - кольцами с камнями.
Напомним, Деми Мур на Met Gala одела экстравагантный наряд, который напоминал мужской галстук.