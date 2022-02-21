В прозрачной блузке и юбке с дыркой: бьюти-блогер на Неделе моды в Лондоне

В прозрачной блузке и юбке с дыркой: бьюти-блогер на Неделе моды в Лондоне

21-летняя Эбби Робертс привлекла к себе внимание ярким образом.

Британского бьюти-блогера Эбби Робертс папарацци сфотографировали во время Лондонской недели моды. Она посетила фэшн-шоу бренда Preen by Thornton Bregazzi.

Эбби выбрала для себя эффектный аутфит. Девушка надела красную романтическую прозрачную блузку, под которой был черный бюстгальтер, и кожаную черную юбку миди с оборками и большой дыркой.

Эбби Робертс / Getty Images

Наряд Робертс дополнила черными босоножками с завязками. Она покрасила волосы в светло-розовый цвет и собрала их в хвост. Девушка сделала макияж с черными стрелками и красной помадой. В ушах у нее были серьги-крестики.

А британская модель Джордан Данн предстала на Неделе моды в Лондоне в шифоновой рубашке от бренда 16Arlington кораллового оттенка, которую сочетала с золотым кроп-топом и коричневыми кожаными брюками и светлыми босоножками на каблуках. Она сверкнула сосками на камеру.

Джордан Данн / Getty Images

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