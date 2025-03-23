В прозрачной блузке и юбке с разрезом до бедра: модель Брукс Нейдер пришла на ивент в пикантном луке

Брукс Нейдер посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Девушка привлекла внимание своим пикантным аутфитом.

На модели была романтическая прозрачная красная блузка с бантами на манжетах и шее, под которую она надела красный лиф с треугольными чашками. Верх Брукс скомбинировал с черной юбкой, которая имела красную подкладку и высокий разрез аж до бедра, что позволило ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Нейдер дополнила образ черными остроносыми слингбэками. Она сделала элегантную прическу, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр. Модель украсила уши массивными золотисто-серебряными серьгами, а руки – кольцами.

Напомним, Брукс Нейдер попала в объективы папарацци в длинном платье с леопардовым принтом, которое прекрасно обтягивало ее стройную фигуру.

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