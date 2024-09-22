В прозрачной блузке и юбке с разрезом до пупка: Ева Герцгова сверкнула бельем на Неделе моды в Милане

51-летняя чешская топ-модель выбрала для своего выхода соблазнительный наряд.
Ева Герцгова приехала в Милан, чтобы посетить показы на Неделе моды. Папарацци сфотографировали, когда она вышла из гостиницы и шла на фэшн-шоу.
Модель появилась там в смелом образе total black. На ней был укороченный смокинг, прозрачная блузка с бантом, сквозь которую она сверкнула полупрозрачным бюстгальтером, и длинная юбка с разрезом до пупка, через который засветила черные трусы.
Аутфит Герцигова дополнила черными капроновыми колготами и атласными остроносыми туфлями. В руке она держала небольшую черную сумку.
Ева сделала элегантную прическу, макияж с красной помадой и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, Ева Герцгова на Венецианском кинофестивале привлекла к себе внимание провокационным луком. На ней был прозрачный комбинезон с принтом, сверху которого она одела черный наряд.
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