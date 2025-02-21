В прозрачной блузке с бантом: Зои Салдана с мужем и тремя детьми пришла на кинофестиваль

46-летняя актриса появилась на мероприятии вместе с семьей, что бывает достаточно редко.

Зои Салдана посетила открытие 10-го ежегодного кинофестиваля Filming Italy Los Angeles, состоявшегося в Лос-Анджелесе. На ивент она пришла вместе со своим мужем – итальянским художником Марком Перего и их тремя сыновьями.

Зои выбрала для своего появления стильный образ total black. На ней была прозрачная блузка с длинными рукавами и бантом, под которую она одела черный бюстгальтер, и широкие брюки со стрелками. Аутфит актриса дополнила черными лакированными туфлями на высоких платформах и каблуках.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Салдана сделала гладкий хвост, макияж с черными стрелками и завершила лук лаконичными украшениями.

Перего был одет также во все черное: в кожанку, свитер и брюки. А на мальчиках были джинсы, рубашки и на двух из них – пиджаки.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Напомним, Зои Салдана в вечернем платье от Saint Laurent получила награду на церемонии.

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