В прозрачной блузке с кружевом и мини-шортах: Арабелла Чи в соблазнительном аутфите вышла в свет

Арабелла Чи в пикантном наряде похвасталась стройными ногами.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала поклонникам в Instagram пикантный образ, в котором она сходила на один из ивентов.
На блондинке была романтическая прозрачная кружевная блузка с высокой горловиной, вырезом на спине и белыми лентами на рукавах. Под нее Чи надела белый кружевной бюстгальтер.
Верх модель скомбинировала с белыми мини-шортами и босоножками цвета металлик с ремешками на щиколотках. В руке она держала молочную сумку, украшенную жемчужинами.
Арабелла сделала аккуратную укладку на одну сторону, нежный макияж, белые маникюр и педикюр, а уши украсила лаконичными серьгами.
"Этому наряду нужен был момент", – подписала снимки модель.
Напомним, ранее Арабелла Чи принимала солнечные ванны в голубом купальнике с цветочным принтом и желтыми рюшами.
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