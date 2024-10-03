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В прозрачной блузке с кружевом и мини-шортах: Арабелла Чи в соблазнительном аутфите вышла в свет

В прозрачной блузке с кружевом и мини-шортах: Арабелла Чи в соблазнительном аутфите вышла в свет

В прозрачной блузке с кружевом и мини-шортах: Арабелла Чи в соблазнительном аутфите вышла в свет

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Арабелла Чи в пикантном наряде похвасталась стройными ногами.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала поклонникам в Instagram пикантный образ, в котором она сходила на один из ивентов.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

На блондинке была романтическая прозрачная кружевная блузка с высокой горловиной, вырезом на спине и белыми лентами на рукавах. Под нее Чи надела белый кружевной бюстгальтер.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Верх модель скомбинировала с белыми мини-шортами и босоножками цвета металлик с ремешками на щиколотках. В руке она держала молочную сумку, украшенную жемчужинами.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

Арабелла сделала аккуратную укладку на одну сторону, нежный макияж, белые маникюр и педикюр, а уши украсила лаконичными серьгами.

Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи / ©
Арабелла Чи/Instagram Арабеллы Чи

"Этому наряду нужен был момент", – подписала снимки модель.

Напомним, ранее Арабелла Чи принимала солнечные ванны в голубом купальнике с цветочным принтом и желтыми рюшами.

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