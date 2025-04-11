В прозрачной блузке с рюшами: Дарья Трегубова в пикантном луке блеснула бюстгальтером на премьере фильма

Дарья Трегубова

Реклама

В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ River Mall) состоялся допремьерный показ шпионского триллера "Аматор" с лауреаом премии "Оскар" Рами Малеком в главной роли.

Ивент посетили украинские знаменитости: актриса Дарья Трегубова, комик Екатерина Никитина, певец Вадим Олейник, певица Мариетта, футболисты ФК «Динамо» Киев Максим Дячук и Денис Игнатенко и другие.

Вадим Олейник

Мариетта

Екатерина Никитина

Самый эффектный образ на ивенте продемонстрировала Дарья Трегубова . Актриса предстала перед фотокамерой в пикантной прозрачной черной блузке с рюшами и широкими рукавами, под которой был заметен бюстгальтер.

Реклама

Дарья Трегубова

Аутфит Трегубова дополнила джинсами-клеш, черными туфлями с белыми акцентами и черной сумкой. Она сделала аккуратную укладку и макияж с помадой малинового оттенка.

Дарья Трегубова

О фильме:

Чарли Геллер (Рами Малек) – гениальный криптограф, работающий на ЦРУ. Его жизнь меняется навсегда после гибели жены в результате теракта в Лондоне. Не получив поддержки от правительства, Чарли решает самостоятельно выследить виновных. Его единственное оружие – блестящий аналитический разум. В этой опасной игре на выживание против глобального террора он превращается из аналитика в настоящего любителя, способного изменить правила игры.

В фильме объединились напряжение, динамика и интеллектуальное содержание.

Лента «Аматор» уже в украинском прокате.