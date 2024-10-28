В прозрачной блузке с рюшами: Холли Берри сверкнула бюстгальтером на премьере пьесы

58-летняя актриса побывала на мероприятии в Калифорнии.
Холли Берри посетила премьеру гастрольной цирковой пьесы Cirque du Soleil "KOOZA" в Санта-Монике.
На красной дорожке она предстала в укороченных широких джинсах с низкой посадкой и дырками, которые сочетала с черной прозрачной блузкой с рюшами и кружевом на воротнике и манжетах. В этой блузке Холли сверкнула черным бюстгальтером.
Обута актриса была в черные крокодиловые туфли на шпильках.
Берри сделала укладку с локонами, макияж с прозрачным блеском на губах, молочный маникюр и украсила уши золотыми серьгами.
Напомним, Холли Берри в комбинезоне и кедах сходила за покупками.
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