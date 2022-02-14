В прозрачной блузке, юбке и с макияжем: американский танцовщик на премьере мюзикла

В прозрачной блузке, юбке и с макияжем: американский танцовщик на премьере мюзикла

Все чаще мужчины появляются на светских мероприятиях в женских нарядах. Наш герой выбрал женский образ, в котором переплетаются романтика и откровенность.

Танцовщик Митчелл Тобин посетил премьеру мюзикла The Music Man в театре "Зимний сад" в Нью-Йорке, где привлек к себе внимание провокационным луком.

Парень появился перед фотографами в романтическом наряде, который состоял из черной прозрачной юбки и молочно-бежевой юбки с рюшами.

Митчелл Тобин / Getty Images

Образ Митчелл дополнил остроносыми ботильонами с цепочками с камнями. На шее у него было металлическое ожерелье, а в ушах – лаконичные серьги.

Тобин сделал себе макияж с черными стрелками, укладку с мокрым эффектом и длинным молочно-перламутровый маникюр, декорированный стразами.

Напомним, ранее американский актер Карл Клемонс-Хопкинс появился на красной дорожке "Эмми-2021" в экстравагантном аутфите от Christian Siriano. На нем была белая блузка с обнаженными плечами, из-под которой он сверкнул своей волосатой грудью.

Карл Клемонс-Хопкинс / Getty Images

Блузку он сочетал с черными широкими брюками и широким фиолетово-желтым длинным поясом, а также с черными замшевыми лоферами.

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