Дуэйн Джонсон / © Associated Press

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Дуэйн «Скала» Джонсон посетил премьеры фильма «Ваяна» в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. На обоих мероприятиях актер появился в образах, вдохновленных полинезийской культурой, дополнив их традиционным цветочным леем.

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

На премьере в Лос-Анджелесе Джонсон появился в светлом монохромном ансамбле. Он надел прозрачную белую рубашку из легкой ткани, которую оставил расстегнутой почти до пояса, демонстрируя татуировки и часть накачанного торса.

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

К рубашке актер подобрал классические белые брюки со стрелками и черные кожаные туфли. Главным акцентом его наряда стал традиционный гавайский лей из зеленых листьев и белых цветов.

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Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Из аксессуаров Дуэйн выбрал золотую цепочку с подвеской в форме рыболовного крючка из фильма, массивные часы, браслет и несколько колец. Завершили образ солнцезащитные очки с темными линзами.

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Для премьеры в Нью-Йорке актер выбрал черную рубашку с белым этническим принтом, которую также оставил расстегнутой на груди, черные свободные брюки и темные плетеные лоферы. Неизменным элементом образа вновь стал пышный гавайский лей из белых цветов и зеленых листьев.

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

На этот раз актер отказался от солнцезащитных очков, а вместо их дополнил наряд стильными очками в черной оправе.

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Он также оставил свои любимые украшения — часы, браслеты, кольца, а шею украсил изящной серебряной цепочкой с бриллиантовой подвеской.

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Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Дуэйн «Скала» Джонсон / © Associated Press

Напомним, фильм «Ваяна» уже вышел в украинский прокат.

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