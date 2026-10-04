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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В прозрачной кружевной блузке и брюках с цветами: Сидни Суини сфотографировали в Нью-Йорке

Актриса продемонстрировала новый милый образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Актриса выглядела очаровательно.

На ней была белая полупрозрачная кружевная блузка с длинными рукавами, широкими манжетами и V-образным вырезом, под которой просвечивал белый бюстгальтер.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Верх Сидни сочетала с коричневыми широкими брюками, украшенными цветочной вышивкой вдоль брючин, и с коричневыми босоножками.

Образ Суини дополнила небольшим клатчем. На лице у нее были солнцезащитные очки в черепаховой оправе, в ушах — серьги-гвоздики, на шее — две нитки ожерелий с камнями. У Сидни была волнистая укладка и макияж с глянцевым блеском на губах.

Напомним, что обнаженная Сидни Суини оказалась в центре скандала и вызвала бунт спортсменок.

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