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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

В прозрачной кружевной блузке с рюшами: победительница "Холостяка-12" в романтическом луке появилась на ивенте в Киеве

Екатерина Лозовицкая сочетала в своем образе классические цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая

Победительница реалити-шоу «Холостяк-12» – Екатерина Лозовицкая – приняла участие в благотворительном вечере современной украинской поэзии «Читай серцем». Она прочла один из своих любимых стихов.

На ивенте Екатерина появилась в романтическом образе в классических цветах. На ней была черная шелковая юбка и прозрачная кружевная блузка белого цвета с пикантным декольте и рюшами.

Екатерина Лозовицкая

Екатерина Лозовицкая

Аутфит Лозовицкая дополнила укладкой с мягкими локонами, нежным макияжем, жемчужными серьгами-пусетами в ушах и цепочкой с крестиком на шее.

Напомним, в поэтическом вечере также приняли участие актрисы Анастасия Цимбалару и Елена Светлицкая.

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Дата публикации
Количество просмотров
300
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