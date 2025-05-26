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- Шоу-бизнес
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В прозрачной кружевной блузке с рюшами: победительница "Холостяка-12" в романтическом луке появилась на ивенте в Киеве
Екатерина Лозовицкая сочетала в своем образе классические цвета.
Победительница реалити-шоу «Холостяк-12» – Екатерина Лозовицкая – приняла участие в благотворительном вечере современной украинской поэзии «Читай серцем». Она прочла один из своих любимых стихов.
На ивенте Екатерина появилась в романтическом образе в классических цветах. На ней была черная шелковая юбка и прозрачная кружевная блузка белого цвета с пикантным декольте и рюшами.
Аутфит Лозовицкая дополнила укладкой с мягкими локонами, нежным макияжем, жемчужными серьгами-пусетами в ушах и цепочкой с крестиком на шее.
Напомним, в поэтическом вечере также приняли участие актрисы Анастасия Цимбалару и Елена Светлицкая.