В прозрачной маске с бантиками: звезда новой "Сплетницы" на премьере в Нью-Йорке

В прозрачной маске с бантиками: звезда новой "Сплетницы" на премьере в Нью-Йорке

Одна из главных героинь нового шоу пришла на премьеру в необычном образе.

В Нью-Йорке с размахом состоялась премьера мини-сериала "Сплетница", который стал перезапуском культового шоу начала нулевых. Стартует сериал на HBO Max с 8 июля, но вот вечеринку организаторы решили провести 30 июня. Посетило мероприятие множество селебрити и актеров нового сериала, среди которых была и восходящая звезда - 27-летней актрисе Джордан Александр.

Для красной дорожки она выбрала экстравагантный полностью белый наряд, который состоял из корсета и кюлот, которые украшала тонкая ткань с кружевом. А вот от корсета к брюкам крепилось сатиновые полоски с бантами, имитирующими подтяжки.

Джордан Александер / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

На лице у Джордан была необычная маска с органзы и бантами по бокам. Выполнен аксессуар был с такой же ткани, как и весь ее наряд. Дополнили вечерний лук девушки несколько золотых украшений и лаконичные босоножки черного цвета.

Джордан Александер / Associated Press

Также совсем недавно в Сети появился первый тизер "Сплетницы", в котром нам показали всех ключевых персонажей будущего шоу.

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Съемки сериала "Сплетница" (18 фото)

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