В прозрачной накидке и с сумкой Chanel: красивую Кэтрин Зету-Джонс папарацци запечатлели в Нью-Йорке

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

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Кэтрин Зету-Джонс папарацци подловили возле кинотеатра ABC в Нью-Йорке. Актриса выглядела прекрасно и, заметив фотографов, улыбнулась и помахала им рукой.

Звезда была одета в черный топ и черные расклешенные брюки. Сверху Кэтрин надела темно-шоколадную прозрачную накидку, которая сзади была длинной и красиво развевалась при ходьбе.

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Кэтрин Зетту-Джонс / © Getty Images

Лук Кэтрин дополнила черными прозрачными туфлями на каблуках и небольшой черной стеганой сумкой Chanel с короткой ручкой, золотистой фурнитурой и золотистой цепочкой. Сумку она держала перед собой.

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Зета-Джонс сделала прическу с локонами, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и коричневой помадой. Уши она украсила большими серьгами, а руки — кольцами с камнями.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьере сериала «Убить Джеки» в блестящем вечернем платье от бренда Marmar Halim, стоимостью 305 394 гривен.

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