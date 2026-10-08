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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В прозрачной накидке и с сумкой Chanel: красивую Кэтрин Зету-Джонс папарацци запечатлели в Нью-Йорке

Актриса была в прекрасном настроении и поприветствовала фотографов улыбкой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зету-Джонс папарацци подловили возле кинотеатра ABC в Нью-Йорке. Актриса выглядела прекрасно и, заметив фотографов, улыбнулась и помахала им рукой.

Звезда была одета в черный топ и черные расклешенные брюки. Сверху Кэтрин надела темно-шоколадную прозрачную накидку, которая сзади была длинной и красиво развевалась при ходьбе.

Кэтрин Зетту-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зетту-Джонс / © Getty Images

Лук Кэтрин дополнила черными прозрачными туфлями на каблуках и небольшой черной стеганой сумкой Chanel с короткой ручкой, золотистой фурнитурой и золотистой цепочкой. Сумку она держала перед собой.

Зета-Джонс сделала прическу с локонами, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и коричневой помадой. Уши она украсила большими серьгами, а руки — кольцами с камнями.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьере сериала «Убить Джеки» в блестящем вечернем платье от бренда Marmar Halim, стоимостью 305 394 гривен.

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