В прозрачной рубашке и велосипедках: стильная солистка The Hardkiss Юлия Санина на пресс-конференции

Артистка вышла к журналистам в эффектном образе.

Вчера, 11 июля, в финальный день самого масштабного музыкального фестиваля Восточной Европы Atlas Weekend состоялась итоговая пресс-конференция. В ней приняла участие солистка группы The Hardkiss — Юлия Санина.

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка рассказала о программе, которую они подготовили для фестиваля.

"Это будут драйвовые, известные песни. Будет другая сцена, мы ставим свои декорации. Мы не будем использовать экраны, мы будем работать только со светом. Трансляционные экраны будут. Мы хотели, чтобы это не было похоже на наши предыдущие выступления на Атласе. Это не будет похоже на то, что мы готовим на "Олимпийский". Это будет совсем другое: и сцена, и наполнение. Это классическая фестивальная программа, чтобы всех прокачало", — отметила Санина.

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Перед журналистами Юлия появилась в стильном ярком образе. На ней была прозрачная рубашка травяного цвета, под которой был черный кроп-топ, и черные велосипедки.

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит звезда дополнила белыми сандалиями на черной грубой подошве.

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Волосы ей заплели в тоненькие косички. В макияже Санина сделала акцент на глазах, подчеркнув их фиолетово-сиреневыми тенями и черными стрелками. В ушах у нее были массивные золотые серьги-кольца.

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

Юлия Санина на пресс конференции Atlas Weekend / Алина Онопа, ТСН.ua

К слову, в финальный день фестиваля выступила также alyona alyona. Она появилась на сцене в малиновом костюме с леопардовым принтом в пижамном стиле, состоящий из кроп-топа, рубашки и шорт.

alyona alyona / Алина Онопа, ТСН.ua

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Солистка The Hardkiss Юлия Санина на пресс-конференции Atlas Weekend (18 фото)

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