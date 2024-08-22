Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В прозрачной рубашке и ярких лоферах: Джаред Лето сверкнул сосками на улицах Нью-Йорка

В прозрачной рубашке и ярких лоферах: Джаред Лето сверкнул сосками на улицах Нью-Йорка

В прозрачной рубашке и ярких лоферах: Джаред Лето сверкнул сосками на улицах Нью-Йорка

Джаред Лето / Фото: Getty Images

52-летний певец любит носить прозрачные наряды.

Джаред Лето попал в объективы папарацци в Нью-Йорке, выходя из гостиницы.

Артист выглядел стильно. Он сочетал классические черные брюки с прозрачной черной рубашкой с длинными рукавами, через которую сверкал сосками и торсом.

Джаред Лето / © Getty Images
Джаред Лето / Фото: Getty Images

Свой образ во всем черном он решил разбавить белыми лоферами с разноцветным абстрактным принтом. На лице у него были солнцезащитные очки, а на шее – серебряная цепочка.

Напомним, Джаред Лето любит носить прозрачные наряды. На музыкальном вечере Spotify в Каннах он появился в белом пиджаке оверсайз и белой прозрачной футболке, украшенной бисером.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация