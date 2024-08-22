В прозрачной рубашке и ярких лоферах: Джаред Лето сверкнул сосками на улицах Нью-Йорка

Джаред Лето попал в объективы папарацци в Нью-Йорке, выходя из гостиницы.

Артист выглядел стильно. Он сочетал классические черные брюки с прозрачной черной рубашкой с длинными рукавами, через которую сверкал сосками и торсом.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Свой образ во всем черном он решил разбавить белыми лоферами с разноцветным абстрактным принтом. На лице у него были солнцезащитные очки, а на шее – серебряная цепочка.

Напомним, Джаред Лето любит носить прозрачные наряды. На музыкальном вечере Spotify в Каннах он появился в белом пиджаке оверсайз и белой прозрачной футболке, украшенной бисером.

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