В прозрачной юбке и с перьями павлина вместо бюстгальтера: рэперша смелым луком привлекла внимание

Doechii / © Associated Press

В Беверли-Хиллз состоялась ежегодная церемония вручения премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. Мероприятие посетило немало звездных красавиц, среди которых была американская рэперша Doechii.

Doechii / © Associated Press

Звезда привлекла внимание своим оригинальным нарядом. На ней был смелый ансамбль от лондонского бренда Dilara Fındıkoğlu. Он состоял из прозрачной юбки с низкой посадкой и драпировкой, украшенной бисером, и экстравагантного топа из перьев павлина, который прикрывал ее шею и грудь. В этом луке Doechii похвасталась плоским животом.

Doechii / © Associated Press

Аутфит рэперша дополнила коричневыми босоножками на шпильках, гладкой прической, макияжем с акцентом на глазах, серьгами-гвоздиками и браслетами.

Doechii / © Associated Press

Напомним, Doechii на премию Billboard Women in Music Awards в Инглвуде надела винтажное полупрозрачное черное платье из коллекции осень-зима 2014 бренда Donna Karan New York, под которым не было бюстгальтера.