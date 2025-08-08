В прозрачной юбке и топе с рюшами: папарацци подловили звезду сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу в Нью-Йорке

Дженна Ортега / © Getty Images

Папарацци подловили звезду теле-сериала «Уэнсдей» Дженну Ортегу в районе Мидтаун, в Нью-Йорке. Актриса хотела избежать внимания фотографов, поэтому спрятала глаза под очками и опустила голову.

Дженна была одета в топ карамельного цвета с многоярусными рюшами и обнаженными плечами. Верх она скомбинировала с прозрачной коричневой юбкой миди со складками, из-под которой просвечивалось белье.

Дженна Ортега / © Getty Images

Аутфит Ортега дополнила коричневыми остроносыми мюлями на шпильках и замшевой сумочкой шоколадного оттенка от Hammitt.

Актриса распустила волосы, сделала натуральный макияж, украсила шею черным ожерельем, а на руке красовалось кольцо с драгоценным черным камнем.

Напомним, первая часть второго сезона сериала «Уэнсдей» уже доступна на стриминговом сервисе Netflix, а вторая выйдет 3 сентября 2025 года.

События сериала разворачиваются вокруг Уэнсдей Аддамс, которая вернулась в Академию Nevermore. Там ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные секреты Аддамсов.