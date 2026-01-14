ТСН в социальных сетях

В прозрачной юбке украшенной кристаллами: Эмили Блант появилась на новом светском мероприятии

Не успел отнгримить «Золотой глобус» как актриса снова сияла на гламурной церемонии.

Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант — звезда фильма "Дьявол носит Prada" — посетила гала-концерт Национального совета кинокритиков в Нью-Йорке. На мероприятии она блистала в образе выдержанном в черных тонах, ведь выбрала боди с декольте и бретельками и прозрачную юбку украшенную камнями.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Также к этому наряду актриса добавила удлиненный жакет свободного фасона, который также был украшен камнями на лацканах. Гламурный вечерний образ актрисы завершали бриллиантовые украшения, лаконичные босоножки, укладка и макияж в нюдовый гамме.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Это появление в Нью-Йорке первое для Эмили после «Золотого глобуса», где она еще недавно демонстрировала белоснежное платье от Louis Vuitton с жакетом, одним рукавом и гламурными пуговицами.

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press

