В прозрачной юбке украшенной кристаллами: Эмили Блант появилась на новом светском мероприятии

Эмили Блант / © Associated Press

Реклама

Эмили Блант — звезда фильма "Дьявол носит Prada" — посетила гала-концерт Национального совета кинокритиков в Нью-Йорке. На мероприятии она блистала в образе выдержанном в черных тонах, ведь выбрала боди с декольте и бретельками и прозрачную юбку украшенную камнями.

Эмили Блант / © Associated Press

Также к этому наряду актриса добавила удлиненный жакет свободного фасона, который также был украшен камнями на лацканах. Гламурный вечерний образ актрисы завершали бриллиантовые украшения, лаконичные босоножки, укладка и макияж в нюдовый гамме.

Эмили Блант / © Associated Press

Это появление в Нью-Йорке первое для Эмили после «Золотого глобуса», где она еще недавно демонстрировала белоснежное платье от Louis Vuitton с жакетом, одним рукавом и гламурными пуговицами.

Реклама

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press

Эмили Блант на «Золотом глобусе» / © Associated Press