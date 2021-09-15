В прозрачных брюках клеш: Рианна сверкнула трусами на афтепати Met Gala

Барбадосская певица в образе total black пришла на вечеринку.

После красной дорожки Met Gala 2021 Рианна отправилась на афтепати, где уже сняла с себя гиперобъемный пуховик и продемонстрировала свою фигуру.

Поп-дива предстала в образе total black. На ней была футболка, завязанная узлом на талии, и прозрачные брюки клеш, под которыми на ней были черные высокие трусы.

Рианна / Getty Images

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Кстати, носить белье под прозрачными нарядами стало трендом, и все больше звезд на красных дорожках в "голых" луках сверкают трусами.

Свой образ Рири дополнила черным кружевным платком, из-под которого выглядывали локоны, и черными босоножками. В ушах у нее были длинные серьги, на шее – светлый чокер, а на руках – браслеты-манжеты. В руке она несла сумочку с блестящей бахромой.

Напомним, на Бал Института костюма Рианны пришла со своим возлюбленным - рэпером A$AP Rocky. Это было их первое официальное появление вместе на публике. Влюбленные удивили выбором утепленных луков.

Рианна и A$AP Rocky / Associated Press

Певица была одета в кутюрный гиперобъемный черный пуховик-платье от Balenciaga. На шее у нее было роскошное бриллиантовое ожерелье, на лице – макияж с нежно-лавандовыми тенями и темно-винной помадой.

Рианна и A$AP Rocky / Associated Press

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