В прозрачных колготках и откровенном боди: Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в украинском бренде

Актриса поддержала украинского дизайнера.
Кристен Стюарт произвела фурор на красной дорожке в Беверли-Хиллз, поскольку пришла на премьеру фильма Love Lies Bleeding ("Любовь, ложь и кровопролитие") в откровенном образе.
Звезда надела лук от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.
Лук включал прозрачные черные колготки и эффектное боди с прямым декольте и глубокими вырезами по бокам, а также с тонкими бретельками.
Дополнила этот наряд Стюарт черным оверсайз блейзером, тоже от Bettter, который носила с подвернутыми рукавами, и туфлями на каблуках от Chanel.
Волосы она уложила в оригинальную прическу, сделала макияж и завершила образ украшениями от Alex Streeter, которые уже не раз выгуливала на светских мероприятиях.
Этим образом Кристен в очередной раз напомнила, что тренд носить трусы вместо юбки по-прежнему остается актуальным.
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