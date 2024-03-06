В прозрачных колготках и откровенном боди: Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в украинском бренде

Кристен Стюарт произвела фурор на красной дорожке в Беверли-Хиллз, поскольку пришла на премьеру фильма Love Lies Bleeding ("Любовь, ложь и кровопролитие") в откровенном образе.

Звезда надела лук от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.

Лук включал прозрачные черные колготки и эффектное боди с прямым декольте и глубокими вырезами по бокам, а также с тонкими бретельками.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Дополнила этот наряд Стюарт черным оверсайз блейзером, тоже от Bettter, который носила с подвернутыми рукавами, и туфлями на каблуках от Chanel.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Волосы она уложила в оригинальную прическу, сделала макияж и завершила образ украшениями от Alex Streeter, которые уже не раз выгуливала на светских мероприятиях.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Этим образом Кристен в очередной раз напомнила, что тренд носить трусы вместо юбки по-прежнему остается актуальным.

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