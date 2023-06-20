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В прозрачных кружевных штанах и яркой кофте: дочь Брюса Уиллиса под прицелом фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачных кружевных штанах и яркой кофте: дочь Брюса Уиллиса под прицелом фотографов

Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

В повседневной жизни она тоже носит интересные наряды.

Средняя дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур - Скаут - сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда она приехала в район Эхо-Парк, чтобы встретиться с подругой.

31-летняя актриса удивила выбором образа, ведь надела довольно откровенные полностью прозрачные кружевные брюки из под которых было видно ее белье. Наряд девушка дополнила красными туфлями, плетеной сумкой и ярко-розовым кардиганом на пуговицах.

Также на Скаут был стильный черный корсетный топ от Cadolle с фигурным декольте.

Скаут Уиллис / © Getty Images
Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

С подругой девушка сходила на шопинг и купила большой букет розовіх пионов, которые несла в плетеной корзине.

Скаут Уиллис / © Getty Images
Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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