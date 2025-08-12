- Дата публикации
В прозрачных лосинах и кожаной куртке: Мэрайю Кэри запечатлели лондонские папарацци
56-летняя певица Мэрайя Кэри попала под прицел папарацци на улицах британской столицы.
Мэрайю сфотографировали возле отеля в Лондоне, когда она возвращалась туда. Одета звезда была в черную короткую кожаную куртку, черные полупрозрачные лосины с блестками и обута в лаковые босоножки на очень высоких каблуках.
Волосы Кэри были распущены и уложены стильными локонами, у нее был очень выразительный макияж глаз с пышными ресницами и блеском, подчеркивающим губы. На запястье сверкало несколько бриллиантовых браслетов и на ногтях был светлый маникюр, а на пальце кольцо с крупным камнем.
