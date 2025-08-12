В прозрачных лосинах и кожаной куртке: Мэрайю Кэри запечатлели лондонские папарацци

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайю сфотографировали возле отеля в Лондоне, когда она возвращалась туда. Одета звезда была в черную короткую кожаную куртку, черные полупрозрачные лосины с блестками и обута в лаковые босоножки на очень высоких каблуках.

Волосы Кэри были распущены и уложены стильными локонами, у нее был очень выразительный макияж глаз с пышными ресницами и блеском, подчеркивающим губы. На запястье сверкало несколько бриллиантовых браслетов и на ногтях был светлый маникюр, а на пальце кольцо с крупным камнем.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Кстати, буквально вчера кольцом с огромным бриллиантом на пальце, но только помолвочным похвасталась модель и возлюбленная Криштиану Роналду — Джорджина Родригес. Теперь все обсуждают гигантский бриллиант Родригес и то, сколько он может стоить.

