В прозрачных штанах и с пикантным декольте: звезда фильмов ужасов посетила кинофестиваль в Калифорнии

Актриса фильмов ужасов — "Хэллоуин", "Поезд страха", "Школьный бал", "Хэллоуин 2" — Джейми Ли Кертис в стильном аутфите пришла на светское мероприятие.

Джейми Ли Кертис посетила церемонию вручения наград 34-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе, который состоялся в конференц-центре в Палм-Спрингсе, штат Калифорния.

На красной дорожке актриса появилась в черном жакете с бантом-завязкой и пикантным декольте, а также в прозрачных черных штанах клеш с крапинками. Наряд она дополнила черными туфлями-лодочками.

Джейми Ли Кертис и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Уши Джейми украсила лаконичными серьгами с камнями, а шею – длинным ожерельем. На лице у нее были оптические очки.

Джейми Ли Кертис и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами Ли Кертис позировала с Кейт Бланшетт, которая сияла в комбинезоне-кейпе, расшитом черными стразами и туфлях от Le Silla.

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