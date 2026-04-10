В прозрачных туфлях и красивом платье с сердечками: принцесса Таиланда посетила выставку в Гааге

Сириваннавари Нариратана / © Getty Images

Принцесса Таиланда и дизайнер Сириваннавари Нариратана посетила открытие выставки Чуд Тай, на которой представлены традиционные национальные тайские костюмы в отеле Hotel des Indes в Гааге, в Нидерландах.

Сириваннавари прекрасно выглядела в темно-синем платье без рукавов, с пышной юбкой и белым принтом в виде сердечек и ромбов.

Образ принцесса дополнила прозрачными пластиковыми туфлями с металлическими носками. Волосы она собрала в пучок, сделала макияж с черным карандашом на глазах и помадой цвета пыльной розы на губах. Уши Нариратана украсила серьгами с камнями, а к наряду прикрепила интересные броши — одну в виде насекомого, а другую — портрета, обрамленного бриллиантами.