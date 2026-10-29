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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В пуантах на каблуках и с гигантской сумкой: Розалия продемонстрировала экстравагантный образ в Нью-Йорке

Испанская певица сочетала лаконичный наряд с необычной обувью и огромным аксессуаром.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Розалия

Розалия / © Getty Images

Розалия попала в объектив папарацци на улицах Нью-Йорка. Для своего выхода артистка выбрала черное облегающее мини-платье на бретельках. Обута она была в экстравагантные пудровые туфли, напоминавшие балетные пуанты, — с маленькими бантиками, лентами вокруг лодыжек, чкрной платформой спереди и необычными высокими прозрачными каблуками.

Розалия / © Getty Images

Розалия / © Getty Images

Но больше всего внимания привлекала ее огромная темно-коричневая сумка с длинными ручками, которую она несла на плече. Аксессуар с потертостями, принтом и внешними карманами на молниях закрывал почти все платье.

Лук звезда дополнила черными солнцезащитными очками. У нее была кудрявая объемная прическа и макияж с бежевой помадой.

Напомним, Розалия в дерзком образе вышла к фотографам и произвела фурор.

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