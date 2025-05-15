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В пудро-розовом платье и лубутенах: Ханна Уэддингем на красной дорожке Каннского кинофестиваля
50-летняя британская актриса в нежном аутфите появилась на премьере восьмой части легендарной франшизы.
На Каннском кинофестивале вчера, 14 мая, состоялась премьера восьмой части легендарной франшизы – «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Презентовать шпионский боевик пришли актеры и режиссер ленты, среди которых была очаровательная Ханна Уэддингем.
Актриса предстала на красной дорожке в кастомном пудро-розовом платье по фигуре от Pamella Roland. Наряд был без бретелек, имел драпировку на топе и шлейф.
Аутфит Ханна дополнила белыми лакированными туфлями на шпильках от Christian Louboutin. Она сделала элегантную собранную прическу, макияж в нежных оттенках и молочный маникюр.
Лук Уэддингем завершила роскошными бриллиантовыми украшениями от Saltanat jewelry.
Напомним, Ханна Уэддингем на фотоколле фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» предстала в пудровом платье с разноцветной цветочной вышивкой нитями и пайетками от бренда Elie Saab.