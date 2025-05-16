В пудро-розовом платье с вырезом: Оля Полякова в нежном образе позировала на красной дорожке в Каннах

Оля Полякова / © Getty Images

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Оля Полякова стала гостьей Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Два прокурора" (Deux Procureurs) от украинского режиссера Сергея Лозницы.

На красной дорожке артистка появилась в нежном пикантном образе. На ней было пудрово-розовое полупрозрачное ассиметричное платье от украинского бренда KEL. Наряд имел корсетный верх, расшитый пайетками, бисером и стразами, обнаженную линию плеч и соблазнительный V-образный вырез.

Оля Полякова на Каннском кинофестивале / © Getty Images

С одной стороны платье было коротким, что дало возможность Поляковой продемонстрировать свои стройные ноги. Наряд она скомбинировала с серебряным клатчем и светлыми босоножками с кристаллами и на шпильках.

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Оля сделала укладку с локонами, макияж в нежных оттенках и завершила свой эффектный лук роскошными украшениями.

Напомним, в пудрово-розовом платье по фигуре от Pamella Roland появилась на красной дорожке в Каннах британская актриса и звезда шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — Ханна Уэддингем.