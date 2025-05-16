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В пудро-розовом платье с вырезом: Оля Полякова в нежном образе позировала на красной дорожке в Каннах
Украинская певица посетила Каннский кинофестиваль.
Оля Полякова стала гостьей Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Два прокурора" (Deux Procureurs) от украинского режиссера Сергея Лозницы.
На красной дорожке артистка появилась в нежном пикантном образе. На ней было пудрово-розовое полупрозрачное ассиметричное платье от украинского бренда KEL. Наряд имел корсетный верх, расшитый пайетками, бисером и стразами, обнаженную линию плеч и соблазнительный V-образный вырез.
С одной стороны платье было коротким, что дало возможность Поляковой продемонстрировать свои стройные ноги. Наряд она скомбинировала с серебряным клатчем и светлыми босоножками с кристаллами и на шпильках.
Оля сделала укладку с локонами, макияж в нежных оттенках и завершила свой эффектный лук роскошными украшениями.
Напомним, в пудрово-розовом платье по фигуре от Pamella Roland появилась на красной дорожке в Каннах британская актриса и звезда шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — Ханна Уэддингем.