В пудровом костюме и романтической блузке: 87-летняя Джейн Фонда восхитила красивым видом на церемонии

Актриса на собственном примере демонстрирует, что возраст – это только цифры в паспорте.

Джейн Фонд посетила церемонию вручения наград Гильдии продюсеров 2025 года, которая состоялась в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

На ивенте актриса предстала в стильном образе. На ней был костюм пудрового цвета, состоявший из широких брюк со стрелками и приталенного жакета с узлом на животе, а также романтическая блузка с галстуком-бантом в тон.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Аутфит Джейн дополнила босоножками цвета металлик и золотистой сумкой с крокодиловой фактурой. У нее была объемная укладка с природной сединой и локонами, насыщенный макияж с коричневой помадой и перламутровый маникюр. Уши Фонда украсила золотыми серьгами с цепочками и кольцами с камнями, на шее было жемчужное ожерелье, а на руках – браслет и кольца.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела Джейн Фонда в молодости.

Читайте также: