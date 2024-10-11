В пудровом костюме и с крокодиловой сумкой: Надежда Матвеева в стильном образе пришла на премьеру фильма

В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино", состоялась премьера сатирического хоррор-триллера "Субстанция" с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях.

Мероприятие посетила Надежда Матвеева, которая продемонстрировала стильный образ. На ней был шелковый костюм пудрового оттенка, состоявший из рубашки и брюк. Талию ведущая подчеркнула молочным корсетом.

Надежда Матвеева

Лук Надежда дополнила замшевыми бежевыми кроссовками и светлой сумкой с крокодиловым принтом и деревом. У нее была красивая прическа и макияж в нежных оттенках.

Надежда Матвеева

О фильме:

По сюжету обладательница премии "Оскар" Элизабет Спаркл (Деми Мур) из-за своего возраста сначала теряет расположение продюсеров и прекращает сниматься в большом кино. Впоследствии ее просят покинуть даже фитнес-шоу, в котором она преподавала женщинам аэробику. А все потому, что продюсер решает найти младшую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью (Маргарет Куолли): младше, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.

Картина "Субстанция" получила приз Канн за лучший сценарий. После премьеры зал разразился 13-минутными овациями.

Фильм уже в украинском прокате.

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