В пудровом мини-платье с декольте: Деми Роуз попала в объективы папарацци на улицах Лондона

В пудровом мини-платье с декольте: Деми Роуз попала в объективы папарацци на улицах Лондона

Модель в эффектном луке сходила в ресторан.

Деми Роуз вернулась в Лондон после долгого пребывания на отдыхе на Ибице. Папарацци запечатлели сексуальную красотку, когда она вышла из ресторана Zuma, где состоялась презентация новой коллекции одежды, которую она создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing.

Деми была одета в пудровое мини-платье с черным принтом и на тонких бретельках из этой же коллекции. Наряд имел пикантное декольте.

Деми Роуз / Getty Images

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Платье Роуз сочетала с остроносыми бронзовыми туфлями с роскошной брошкой с камнями. Длинные нарощеные волосы она слегка накрутила и сделала себе нежный макияж.

Кстати, ее подруга тоже надела платье из презентационной коллекции. Оно было оранжево-медным и очень откровенным – полоски немного прикрывали пышную грудь девушки и обнажали половину ее фигуры.

Деми Роуз с подругой / Getty Images

Напомним, во время своего отдыха на Ибице Роуз часто публиковала оттуда пикантные снимки в откровенных образах. Чаще всего - в бикини, без белья или вовсе обнаженной.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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