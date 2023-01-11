В пудровом платье: финалистка шоу "Холостяк-12" в романтическом образе позировала на пляже

Екатерина Лозовицкая показала красивое фото.
Финалистка 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – Екатерина Лозовицкая – поделилась с фолловерами в Instagram своим новым снимком.
Девушка позировала на пляже в романтическом аутфите. На ней было пудровое платье с полупрозрачным верхом.
Образ Катя дополнила красивой прической с локонами и макияжем смоки-айс. Она смотрела в сторону и мило улыбалась.
Напомним, другая участница "Холостяка-12" — Марина Голд – позировала на пляже на Гавайях в леопардовых плавках и кремовой рубашке, которую завязала узлом под грудью.
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