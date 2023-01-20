В пудровом платье и головном уборе из бабочек: Ирина Билык в нежном образе презентовала чувственную песню

Ирина Билык в волшебном и нежном образе представила свою новую украиноязычную песню под названием "Мало".

"Моя жизненная тропа неизменна. Я иду по ней уже много лет! И мое сердце никогда не устанет рассказывать вам о моей любви к жизни", — написала артистка в посте в Instagram.

В клипе на сингл Ирина предстала в атласном пудро-розовом длинном платье на запах, с рюшами и пышными рукавами. Наряд она сочетала с серебряными босоножками и экстравагантным головным убором из декоративных бабочек.

Идеально ровная укладка боб-каре и нежный макияж гармонично дополнили аутфит звезды.

В видео Билык продемонстрировала еще один стильный лук. Певица была одета в брючный бирюзово-черный костюм с психоделическим принтом и розовые босоножки на высокой платформе и каблуке.

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