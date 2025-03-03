В пудровом платье и роскошных украшениях: звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен в нежном луке пришла на "Оскар"

Звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен продемонстрировала нежный образ на состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии награждения премии "Оскар-2025".

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса предстала в пудровом платье макси на одно плечо из коллекции весна-лето 2025 бренда Elie Saab. Наряд имел пикантное декольте, драпировку, полупрозрачную юбку и высокий разрез. Обута она была в атласные бежевые босоножки на шпильках.

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

Нилсен сделала укладку с мягкими локонами и макияж в коричневых оттенках. Аутфит Конни гармонично дополнила роскошными бриллиантово-рубиновыми украшениями от Sons.

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

Конни Нильсен / Фото: Associated Press

Напомним, Конни Нильсен на теле-шоу "CBS Mornings" в Нью-Йорке пришла в темно-синем костюме, состоявшем из удлиненного двубортного жакета с платком-паше в кармане и широких штанов.

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