- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
В пудровом платье и с красной помадой: Ева Лонгория продемонстрировала красивый праздничный образ
50-летняя актриса очаровала нежным луком.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки своего нового красивого аутфита.
Актриса предстала в пудровом платье по фигуре со стразами и на тонких бретельках. Наряд она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.
Лонгория сделала укладку с локонами и вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были бриллиантовые серьги.
«Веселых праздников», — пожелала актриса своим фолловерам.
