Шоу-бизнес
34
1 мин

В пудровом платье и с красной помадой: Ева Лонгория продемонстрировала красивый праздничный образ

50-летняя актриса очаровала нежным луком.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки своего нового красивого аутфита.

Актриса предстала в пудровом платье по фигуре со стразами и на тонких бретельках. Наряд она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Лонгория сделала укладку с локонами и вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были бриллиантовые серьги.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

«Веселых праздников», — пожелала актриса своим фолловерам.

Напомним, Ева Лонгория показала, как в кроп-топе и лосинах занималась спортом.

