В пудровом платье и с красной помадой: Ева Лонгория продемонстрировала красивый праздничный образ

Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимки своего нового красивого аутфита.

Актриса предстала в пудровом платье по фигуре со стразами и на тонких бретельках. Наряд она скомбинировала с бежевыми босоножками на шпильках.

Лонгория сделала укладку с локонами и вечерний макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были бриллиантовые серьги.

«Веселых праздников», — пожелала актриса своим фолловерам.

Напомним, Ева Лонгория показала, как в кроп-топе и лосинах занималась спортом.