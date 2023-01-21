В пудровом платье и с локонами: победительница "Холостяка-12" в эфире пост-шоу продемонстрировала очаровательный лук

В пятницу вечером, 20 января, состоялось пост-шоу "Жизнь после проекта", в эфире которого главный герой Алекс Топольский и его избранница Екатерина Лозовицкая признались, что они разошлись.

В студии Катя появилась в нежном и очаровательном аутфите. На ней было асимметричное пудровое платье по фигуре длины макси с драпировкой на верхней части.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Григория Решетника

Екатерина Лозовицкая/Instagram Григория Решетника

К одежде она обула бежевые босоножки на шпильках.

Екатерина Лозовицкая/сундук с видео

Стилисты и визажисты Лозовицкой сделали красивую прическу с локонами и боковым пробором, а также нежный макияж с темно-бежевой помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Григория Решетника

Екатерина Лозовицкая/сундук с видео

Напомним, Катя в посте в Instagram назвала истинную причину ее расставания с Алексом Топольским.

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