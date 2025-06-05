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- Шоу-бизнес
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В пудровом платье и с сумкой Louis Vuitton: красивый образ для городского лета от Аманды Холден
Британская радиоведущая своим новым луком подтвердила, что стритстайл может быть не менее эффектным, чем выход на красную дорожку.
Аманду Холден папарацци традиционно сфотографировали, когда она шла в студию Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала красивый образ, в котором сочетались элегантность, сексуальность и нежность одновременно.
На ней было замшевое платье пудрового цвета без бретелек длины миди, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру.
Наряд Аманда дополнила замшевыми пудровыми туфлями-лодочками и кожаной сумкой в тон с золотой фурнитурой от бренда Louis Vuitton.
Свой лук Холден дополнила черными очками, акцентным жемчужным ожерельем с подвеской в виде золотого сердца, лаконичными серьгами, браслетами и кольцами. Она распустила волосы и сделала макияж в естественных оттенках.
Напомним, Аманда Холден в костюме цвета слоновой кости сверкнула сосками на улицах Лондона.