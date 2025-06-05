В пудровом платье и с сумкой Louis Vuitton: красивый образ для городского лета от Аманды Холден

Аманда Холден / © Getty Images

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Аманду Холден папарацци традиционно сфотографировали, когда она шла в студию Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала красивый образ, в котором сочетались элегантность, сексуальность и нежность одновременно.

На ней было замшевое платье пудрового цвета без бретелек длины миди, отлично подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Аманда Холден / © Getty Images

Наряд Аманда дополнила замшевыми пудровыми туфлями-лодочками и кожаной сумкой в тон с золотой фурнитурой от бренда Louis Vuitton.

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Свой лук Холден дополнила черными очками, акцентным жемчужным ожерельем с подвеской в виде золотого сердца, лаконичными серьгами, браслетами и кольцами. Она распустила волосы и сделала макияж в естественных оттенках.

Напомним, Аманда Холден в костюме цвета слоновой кости сверкнула сосками на улицах Лондона.