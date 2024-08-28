В пудровом платье и с жемчужным украшением: Кейт Бланшетт продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке

55-летняя актриса выбрала для своего появления на открытии кинофестиваля наряд от Armani Privé.

Сегодня, 28 августа, на итальянском острове Лидо стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. Он открылся фильмом режиссера Тима Бертона "Битлджюс", который является продолжением его ленты в 1988 году.

На красной дорожке появилась Кейт Бланшетт. Актриса выглядела красиво в обтягивающем пудрово-перламутровом платье макси от Armani Privé, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был без бретелек и имел линии, украшенные стразами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Обнаженные плечи звезда украсила ниткой из жемчуга. Обута она была в остроносые туфли цвета металлик.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт сделала волнистую укладку и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были лаконичные серьги от Louis Vuitton.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

О фильме "Битлджюс":

После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджюс, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в загробный мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому это лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджюса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле.

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