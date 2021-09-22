В пудровом платье с блестками: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан похвасталась сексуальным декольте

Девушка показала красивый снимок из нового фотосета.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", девушка Михаила Заливако — Анна Богдан — показала в Instagram красивый снимок из новой фотосессии.

На нем девушка предстала в романтическом пудровом платье с прозрачными пышными рукавами и сексуальным декольте, расшитом блестками. Бюст Богдан в этом наряде выглядел очень соблазнительно.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Аутфит Анна дополнила укладкой с локонами, вечерним макияжем и роскошными длинными серебристыми серьгами.

"Красивые образы рождают красивые мысли, а красивые мысли ведут к красивым действиям. Будьте красивыми для себя", - подписала фото Аня.

Ранее девушка показала снимки из романтического фотосета с любимым, на которых они слились в сладком поцелуе.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

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