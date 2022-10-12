В пудровом платье с камнями: звезда сериала "Половое воспитание" на красной дорожке в Лондоне

Образ актрисы получился довольно милым и элегантным.
Эми Лу Вуд в свои 27 лет уже звезда комедийного подросткового сериала "Половое воспитание", который, вероятно, проложил девушке путь в большое кино. Во время лондонского кинофестиваля, который в этом году проходит с 5 по 16 октября, актриса появилась во время премьерного показа фильма "Живой", где сыграла вместе с известным актером Биллом Найи.
На красной дорожке девушка появилась в очень милом платье пудрового оттенка от бренда Miu Miu. Наряд был выполнен в длине миди, имел пышную юбку, а спереди платье застегивалось на несколько пуговиц.
V-образное декольте добавляло образе немного сексуальности, а вот гламура - вышивка крупными камнями, бисером и пайетками, а также банты на плечах. Завершили образ босоножки, крупные серьги с жемчугом и высокая прическа.
Также это мероприятие посетили Сальма Хайек, Джоди Тернер-Смит и Ванесса Кирби.
Читайте также:
- В платье с эффектными круглыми вырезами: Джоди Тернер-Смит удивила нарядом на красной дорожке
- Как девочка: Сальма Хайек на красной дорожке в мини-платье кислотного оттенка
- В наряде с жемчужной россыпью: роскошная Дженнифер Лоуренс на красной дорожке в Лондоне