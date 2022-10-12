В пудровом платье с камнями: звезда сериала "Половое воспитание" на красной дорожке в Лондоне

Эми Лу Вуд в свои 27 лет уже звезда комедийного подросткового сериала "Половое воспитание", который, вероятно, проложил девушке путь в большое кино. Во время лондонского кинофестиваля, который в этом году проходит с 5 по 16 октября, актриса появилась во время премьерного показа фильма "Живой", где сыграла вместе с известным актером Биллом Найи.

На красной дорожке девушка появилась в очень милом платье пудрового оттенка от бренда Miu Miu. Наряд был выполнен в длине миди, имел пышную юбку, а спереди платье застегивалось на несколько пуговиц.

V-образное декольте добавляло образе немного сексуальности, а вот гламура - вышивка крупными камнями, бисером и пайетками, а также банты на плечах. Завершили образ босоножки, крупные серьги с жемчугом и высокая прическа.

Эми Лу Вуд / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили Сальма Хайек, Джоди Тернер-Смит и Ванесса Кирби.

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